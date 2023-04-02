Niğde’de 3 puan bıraktı

Bor 100. Yıl Stadyumunda Mehmet Yetki’nin yönettiği müsabakayı Niğde Belediyespor 68’inci dakikada Ramazan’ın golü ile 1-0 kazandı.
Her iki takımın etkili başladığı maçın ilk yarısında takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Yozgatspor 1959 FK, rakip takım kalesinde gol arayışında bulundu. Rakip Niğde Belediyespor kırmızı siyahlı ekip karşısında geliştirdiği etkili pozisyonlarla zor anlar yaşattı.
Ligde son 5 haftadır puan yüzü görmeyen Yozgatspor 1959 FK, Niğde Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı siyahlı takım aldığı bu mağlubiyetle 22 puanda kaldı.
Yozgatspor 1959 FK, ligin 24’üncü haftasında Sincan Belediyespor’u konuk edecek. Haber Merkezi