Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81

Niğde’de 3 puan bıraktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. grupta mücadele veren ve ligden düşmeyi garantileyen Yozgatspor 1959 FK ligin 23. haftasında Niğde Belediyespor ile karşılaştı.

02 Nisan 2023 Pazar 17:22
Niğde’de 3 puan bıraktı

Bor 100. Yıl Stadyumunda Mehmet Yetki’nin yönettiği müsabakayı Niğde Belediyespor 68’inci dakikada Ramazan’ın golü ile 1-0 kazandı.

Her iki takımın etkili başladığı maçın ilk yarısında takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Yozgatspor 1959 FK, rakip takım kalesinde gol arayışında bulundu. Rakip Niğde Belediyespor kırmızı siyahlı ekip karşısında geliştirdiği etkili pozisyonlarla zor anlar yaşattı.

Ligde son 5 haftadır puan yüzü görmeyen Yozgatspor 1959 FK, Niğde Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı siyahlı takım aldığı bu mağlubiyetle 22 puanda kaldı.

Yozgatspor 1959 FK, ligin 24’üncü haftasında Sincan Belediyespor’u konuk edecek. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Site Etiket : IlerigazetesiHaberYozgatYozgathaberVideohaberYozgathaberleriIleriIleri GazetesiYozgat HaberYozgat HaberleriIleritvIleri TvIleri Web TvIleri WebtvSondakikaSon DakikaMaçBölgeselAmatörNiğdebelediyesporYozgatspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükmen kazandı
Hükmen kazandı
Elektrikli tren hatlarına gerilim verilecek
Elektrikli tren hatlarına gerilim verilecek
İstihdama büyük katkı
İstihdama büyük katkı
Pazarda ramazan bereketi
Pazarda ramazan bereketi
Kazanlar kaynıyor
Kazanlar kaynıyor
‘Yapılmayacak hiçbir şeyin sözünü vermedik’
‘Yapılmayacak hiçbir şeyin sözünü vermedik’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim