Nevruz Bayramı mesajı

Nevruz Bayramının tarihten gelen kültürel zenginliğimiz olduğuna dikkat çeken Taşkın, milletin kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı ve coşkuyla karşılandığı gün olarak Nevruz Bayramı’nın dili, inancı ve etnik kökeni ne olursa olsun insanların asırlar boyu birlikte yaşamasına vesile olduğunu ve diğer milletleri birleştiren böyle bir kültür zenginliği bulunmadığını belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dili, inancı ve etnik kökeni ne olursa olsun ortak kültür zenginliğimiz olan Nevruz Bayramı her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Birlik ve beraberliği sağlayan çok güçlü, bir o kadar da insanlarımıza yüce bir ruh katan ortak zenginliğimizdir. Çeşitli kültür, inanç, mezhep ve farklı düşüncelere mensup insanlar kardeşlik duygularıyla bir arada yaşayabiliyorlarsa bunun tek nedeni kültür birlikteliğidir.

Nevruz Bayramı, baharın müjdecisidir. Baharın gelişiyle birlikte kutlanan bu bayramın en büyük özelliği insanlara bolluk ve bereket umudu vermesidir. Anadolu topraklarında yaşayan farklı kültüre mensup insanlar arasında asırlardır ortak kültür olarak devam edegelmiştir. Kültürümüz, tarihi geçmişimizin en önemli kaynağıdır. Bu kaynak, farklı ve çok zengin kültür öğeleriyle birlikte yaşayan bizim insanlarımıza has bir özelliktir. Nevruz, bu topraklarda yaşayan insanlarımızın tarihi geleneğidir. İnsanların farklılıklarına bakılmaksızın kültür bilinciyle bir araya getiren öz kültürümüz ve geleneğimizdir. Nevruz Bayramı Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi açısından da son derece önemlidir.

Nevruz Bayramı’nın barış, kardeşlik ve birliğimizin daim olması için kutlanmasını ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Müşterek kültür değerlerimizle yaşayan bütün insanlarımızın Nevruz Bayramını kutluyorum. Huzur, barış ve mutluluğun egemen olduğu daha güzel günlerin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.” »Haber Merkezi