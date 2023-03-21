Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.975,47
ALTIN
1.210,02
DOLAR
19,03
STERLİN
23,41
EURO
20,44

Nevruz Bayramı kutlu olsun

Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Gökalp Çınarer, 21 Mart, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. 

21 Mart 2023 Salı 02:00
Nevruz Bayramı kutlu olsun

Çınarer yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: “Nevruz, Türk insanını birbirine kenetleyen, Ergenekon’da demir dağları eriterek dirilen atalarının ruhlarını yaşatan ve güzel günleri müjdeleyen bir ateştir. Büyük bir kültürün ürünü olan bu ateş, binlerce yıldır bütün ihtişamıyla yanmaktadır; bundan sonra da yanacak ve yine güzellikleri müjdeleyecektir. Tarihiyle, coğrafyasıyla, şarkısıyla, şiiriyle, gelenek ve görenekleriyle Türk´ün bayramı Nevruz´u yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak milletçe hepimizin görevidir. Aziz milletimizin zaman algısını en iyi yansıtan On İki Hayvanlı Türk Takvimi ve Celali Takvimi gibi milli takvimlerimizde bile Nevruz yılın ilk günü olarak kabul edilmiştir. Türklükle bu kadar hemhal olmuş bu kutlu günü hatırlamak ve yaşatmakta her Türk milliyetçisinin vazifesidir. Bu vesile ile tüm Türk Dünyasının, yeniden doğuşunu simgeleyen ve baharın müjdecisi olan Türk´ün Ergenekon´dan çıkışını simgeleyen Nevruz Bayramını kutluyor, Türk coğrafyasına sağlık, huzur, birlik, dirlik ve barış getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Nevruz Bayramı Kutlu Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazırlıklar tamam
Hazırlıklar tamam
1 tonu aştı
1 tonu aştı
ÖNDER sabah namazında buluştu
ÖNDER sabah namazında buluştu
Yılmaz, güven tazeledi
Yılmaz, güven tazeledi
Değerlendirme toplantısı yaptı
Değerlendirme toplantısı yaptı
Kadınlar bilgilendiriliyor
Kadınlar bilgilendiriliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim