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‘Nesilden nesile aktarılacak’

Yozgat Valisi Ziya Polat Çanakkale Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
‘Nesilden nesile aktarılacak’

Vali Ziya Polat, "Milletimizin bağımsızlık ve egemenlik ruhunun ibret verici kahramanlık destanı 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 108’inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz." dedi.
Vali Polat yaptığı açıklamada; “Tarih boyunca, hürriyet ve bağımsızlığına düşkünlüğüyle temayüz etmiş milletimiz; her türlü zorluğa karşı durmuş, kanı, canı pahasına mücadele vermekten çekinmemiştir. Bu özelliğiyle hem esaret yüzü görmemiş hem yaşadığı coğrafyada barış ve huzurun teminatı olmuş, hem de diğer mazlum milletlerin umudu olmuştur. Çanakkale Zaferi Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını ve mevcudiyetini kanı pahasına savunacağını göstermesi bakımından insanlık tarihi içinde ibret alınması gereken bir hadisedir. Çanakkale Zaferi'ni sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz medeniyet yürüyüşümüzün de önemli ilham kaynaklarından biri olarak görmemiz gerekir. Bizler, şehitlerimizden miras kalan bu mukaddes emaneti daima daha yükseklere taşıyacağız. Bu milletin evlatları olarak; şanlı destanı nesilden nesile aktararak, bu mukaddes emaneti daima hatırlayacak ve hatırlatacağız. Bu inançla Çanakkale Zaferi'ni en içten duygularla kutluyor: 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde bu mukaddes topraklar uğruna eşsiz bir mücadele örneği sergileyen, hiç çekinmeden canını ortaya koyan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Nesilden Nesile Aktarılacak
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