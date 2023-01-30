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Neşeli’den ziyaret

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Kadışehri ve Saraykent ilçelerinde şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

30 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Neşeli’den ziyaret

Neşeli ilk olarak Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat'ı makamında ziyaret ederek sosyal hizmet alanında İlçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu. 
Kaymakamlık ziyareti sonrası İl Müdürü Abdullah Neşeli Kadışehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Osman Sağlamer ve İl Müdürlüğü yöneticileri ile birlikte bin 672 şehit verilen Kıbrıs Türkünün malını, canını, namusunu korumak, Kıbrıs Türklerinin yok olmalarını önlemek ve işgalcilere karşı gereken mücadeleyi göstermek üzere Kıbrıs Harekâtı’na katılan ve Gazilik unvanı ile onurlanmış Yavuhasan Köyü'nde ikamet eden Gazi Musa Öztürk ile Halıköyü Kasabasında ikamet eden Gazi Kadir Yılmaz’ı, Kadışehri merkezde ikamet eden Şehit İrfan Zeybek'in kardeşi Fatih Zeybek'i ziyaret etti. 
İl Müdürü Neşeli Kadışehri İlçesi sonrası; Saraykent ilçesine geçerek 15 Temmuz Şehidi Beytullah Yeşilay ve 15 Temmuz Gazisi Şakir Yeşilay'ın babaları ve anneleri Hacı Bekir ve Türkan Yeşilay çiftini ziyaret ederek sohbet etti. 
Neşeli, ziyaretlerde şehit yakınları, gazi ve ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Derya Yanık ve Vali Ziya Polat'ın selam, iyi dilek ve sağlık temennilerini iletti. 
İl Müdürü Neşeli, “Şehitlerimiz ve Gazilerimiz milletimizin en kıymetli değerlerindendir.  Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları ile Gazi ve aileleri bizlere emanettir. İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz.  Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir

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Neşeliden Ziyaret
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