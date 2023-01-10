Neşeli ziyaret etti

Neşeli yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: “2023 yılı ziyaretleri Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde ikamet eden Şehit yakınları ve gazilerle başladık. Bu kapsamda Şehit Jandarma Er Mustafa Tekgül'ün Sorgunda ikamet eden babası Nuri ve annesi Zühal Tekgül'ü, Yine Sorgun'da ikamet eden Kıbrıs Gazilerimiz Nail Erol ve Hüdaverdi Çoban'ı, Sonrasında Sarıkaya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Ergen ve Dernek üyelerini, Son olarak Şehit Piyade Er Ersoy Öcal'ın Sarıkaya Pınarkaya köyünde ikamet eden babası Efraim Öcal'ı ve ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Derya Yanık ve Valimiz Ziya Polat'ın selam, iyi dilek ve temennilerini ilettik. Şehitlerimiz ve Gazilerimiz milletimizin en kıymetli değerlerindendir. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları ile Gazi ve aileleri bizlere emanettir. İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi