Neşeli ziyaret etti

Neşeli, bu zor günlerde misafirlerimize elimizden geldiği kadarıyla hizmet etmek bizlerin görevi. Devletimizin bütün imkanlarıyla yanlarındayız dedi.

Neşeli, Psikososyal destek ekipleri depremin ilk günü gitmiş oldukları Hatay İli Hassa İlçesinde Vali Ziya Polat koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Meslek elemanlarımız yaraları sarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” dedi.

2. PSD EKİBİ YOLA ÇIKTI

Neşeli, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal destek ekipleri Afet Bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürlüğümüz meslek elamanlarından oluşan 2. PSD ekibi yaraları sarmak üzere Hatay İli Hassa ilçesine doğru yola çıktığını ifade etti. »Sema Nur Koçaker