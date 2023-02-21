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Neşeli yalnız bırakmadı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli Hatay’ın Hassa İlçesinde şehit annelerini ve babalarını ziyaret etti.

21 Şubat 2023 Salı 02:00
Neşeli yalnız bırakmadı

Neşeli yaptığı açıklamada; “Hassa Şehitliğini ziyaret edip Vatan ve mukaddesat uğruna canlarını hiçe sayan Aziz şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andık.  Aziz şehitlerimiz J. Uzm. Çvş. Rıfat Fil, P. Söz. Er Ercan Can, J. Uzm. Çvş. Oğuzhan Çito, Piyade Er Âdem Kurt’un değerli emanetleri elleri öpülesi şehit anne ve babalarımızı ziyaret edip hayır dualarını aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat’ın selam, iyi dilek ve sağlık temennilerini ilettik. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız.” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin

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Neşeli Yalnız Bırakmadı
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