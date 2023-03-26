İl müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretler aralıksız olarak sürdürülüyor.

Ziyaretleri kapsamında deprem bölgesinden Sorgun ilçesine gelen Adıyamanlı Gazi İsmail Cebe ziyaret edildi.

Ardından kahramanlıkları hala konuşulan Jandarma Özel Harekat Gazisi Bayram Erden'i ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

Her zaman yan yana olduklarını belirten İl Müdürü Neşeli, “Bugün rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı bayrağımızın gölgesinde millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak ve bayramlarımızı özgür ve huzurlu bir şekilde kutluyorsak bunu hayatlarının baharında fedai can eden aziz şehitlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimize borçluyuz. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve kahraman gazilerimizi evlerinde ziyaret ettik.” dedi. »Haber Merkezi