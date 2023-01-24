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“Ne yapsak az”

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, şehit ailelerin ve gazilerin yanında olmaya devam ediyor.

24 Ocak 2023 Salı 02:00
“Ne yapsak az”

Şehit ailelerini, gazi ve gazi yakınlarını ziyaret eden İl Müdürü Neşeli, “Aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ve ailelerine ne yapsak azdır.” dedi.
Ziyaretlerini aralıksız sürdüren Neşeli,  Yerköy şehitlerinden Uzman Çavuş Doğanay Çelik’in anne ve babası Dilber ve Yusuf Çelik’, Piyade Onbaşı Muhammet Ali Ocak'ın babası Selver Ocak'ı ziyaret etti.
Ailelerle bir araya gelen Neşeli, sohbet ederek şehitleri andılar.
Yapılan ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Derya Yanık ve Vali Ziya Polat'ın selam, iyi dilek ve temennilerini ileten Neşeli, “İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin en kıymetli değerlerimizdendir. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları ile gazi ve aileleri bizlere emanettir. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Neşeli, ziyaretlerinin ardından yönetime karşı halkın temsilcisi olarak etkili çalışmalar yürüten Yerköy Ayanoğlu Mahalle Muhtarı Bahriye İnce’yi ziyaret ederek sosyal kültürel faaliyetler ve sosyal yardımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. »Haber Merkezi

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