Namazda buluşuyorlar

İlçe Müftülüğü tarafından her gün farklı camide sabah namazı buluşması programı düzenleniyor. Sabah namazının ardından İlçe Müftüsü Zühdü Elveren eşliğinde dua edildi.

Yapılan program hakkında açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, “Müslüman kimliğinin oluşmasında önemli bir rolü olan camiler, geçmişten günümüze dini, sosyal ve kültürel bakımdan toplumu besleyen ve güçlendiren can damarları mesabesindedir. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesini temin etmek ve cami merkezli din hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiren Diyanet İşleri Başkanlığı, Sabah Namazı Buluşmaları adı altında ülke genelinde programlar düzenlemektedir.” dedi.

Programın ardından tüm katılımcılara kahvaltı ikram edildi. »Haber Merkezi