Namazda buluşuyorlar

Her gün farklı camilerde gerçekleştirilen Sabah Namazı Buluşmaları programı Merkez Haseki Camii'nde yapıldı.

İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve camii cemaatinin katıldığı programda sabah namazını kıldırmasının ardından, din görevliler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilâvetleri, zikirler ve tesbihatlar ile devam etti.

Program hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Abdullah Çolak; "Sabahın seherinde bizleri bir araya getiren Cenab-ı Allah'a sonsuz kez şükürler olsun. Bir mümin, duasının kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Peygamber efendimiz; 'Kabul edileceğine kesin olarak inanarak Allah'a dua ediniz ve biliniz ki, Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez' buyurmuştur.’ Bugün Merkez Haseki Camii'nde İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve camii cemaati sabah namazında buluştular. Program Gençlik Koordinatörü Din Hizmetleri Uzmanı Gökhan Gökçe'nin rehberliği çerçevesinde yürütüldü. Emeği geçenlerden Mevla razı olsun.” dedi.

Program yapılan duanın ardından kahvaltı ikramı ile son buldu.

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