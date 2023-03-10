Namazda buluştular

Proje kapsamında namazdan önce Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak Sabah Namazını kılan öğrenciler daha sonra Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi İlahiyatçı Fatih Kaplan tarafından yapılan sohbet programına katıldı.

“Duanın Fazileti ve Hikmetleri” konusunu ele alan Kaplan, öğrenciler ile sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Düzenlenen program hakkında açıklama yapan İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Sabah Namazı Buluşması programımızda ‘Sabah Namazının 2 rekatlık sünneti yer ve gök arasında ne varsa ondan daha hayırlıdır’ diye buyuran Peygamber efendimizin bu sözünü bugün çocuklarımızla rehber edindik. Sabahın seherinde meleklerin şahitliği ile camiye çocuklarla koştuk. Namazdan önce Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlenildi. Namazlar ihlasla ve şuurla kılındı. Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi İlahiyatçı hocamız Fatih Kaplan, ‘Duanın Fazileti ve Hikmetleri’ konusundan gönüllere tesir eden sohbetini dinlediler. Daha sonra hayır sahibelerinin karşıladığı kahvaltı birlikte yapıldı. Sonra Peygamber Efendimizin hayatından ‘Boykot yılları ve Senetül Hüzün yılları’ bölümü okunarak İslamiyet’in doğduğu dönemde yaşanan mücadelelerden bahsedildi. Şu zamanda ‘Batıl davasını savunanlar kadar bizler hak davasını savunmaktan çekinmememiz gerektiği’ konusu ile ilgili mütalaa yapıldı. Son olarak Allah’ın yegane yaratıcı Malikül Mülk olduğu üzere manevi bir iklimle ‘Lailahe İllallah’ zikri çekilmiştir.” dedi. »Haber Merkezi