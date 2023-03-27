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Müzik sınıfı açıldı

Sorgun İlçesi Milli Egemenlik ortaokulu müzik sınıfı açıldı.

27 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Müzik sınıfı açıldı

Milli Egemenlik Ortaokulu tarafından öğrencilerin müzik derslerini ve ders dışı müzik egzersiz çalışmalarını daha güzel ortamda yapabilmeleri için müzik sınıfı oluşturuldu. 
Müzik sınıfı açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Hasan Bakır ve Fatih Şahin katıldı. 
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal Müzik sınıfının hazırlanmasında emeği geçen idareci ve öğretmenleri kutluyorum dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Müzik Sınıfı Açıldı
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