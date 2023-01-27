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Mutluluğa vesile oldu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yarıyıl tatilinde farklı alanlarda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz açılan kurslarda öğrenciler zamanlarını verimli geçirdiklerini söyledi.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Mutluluğa vesile oldu

Yazıcı yaptığı açıklamada; “Kış Okulu kapsamında Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kursları ve Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 21 Ocak 2023 tarihinde başlamış olup 05 Şubat 2023 tarihinde tamamlanmış olacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, konuları pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde açığı kapatma fırsatı bulurken "Kış Okulu" Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında atölyelerde hem eğleniyor hem öğreniyorlar. İlimizde 11 okulda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına 740 öğrencimiz katılmaktadır. Kurslarda 32 Öğretmenimiz görev almıştır. Bu kurslardan öğrencilerimize Matematik, İngilizce ile Akıl ve Zeka Oyunları konularında eğitim verilerek hem akademik, hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Kurslarda görev alan meslektaşlarımıza, emek veren ve katkı sağlayan personelimize, velilerimize ve kurslara katılan öğrencilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Mutluluğa Vesile Oldu
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