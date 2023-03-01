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Mutlaka olmalı!

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez üstü Kahramanmaraşlı yaşanan depremlerin ardından 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla deprem anında yapılacaklar hakkında açıklamada bulunuldu.

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Mutlaka olmalı!

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada; “Afetlerin hemen arkasından ihtiyaç duyulacak malzemelerin yer aldığı bir Afet ve Acil Durum Çantasının (Deprem çantası) ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Deprem çantasında sorumlu olduğunuz kişiler, (bebek, yaşlı ya da engelli) varsa evcil hayvanlarınızın ihtiyaç duyacağı araç ve gereçler olması gerekir.
Bir afet sonrası içecek, yiyecek ve acil ihtiyaçları alabileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız durumunda bunları, deprem çantasına koyacağınız ilk yardım setleriyle kendiniz de yapabilirsiniz. Bu tip durumlarda afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay erişebileceğiniz bir yerde saklamanız gerekir. Deprem çantası yalnızca evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olması gerekir.
DEPREM ÇANTASI NASIL YAPILIR?
Hazırlayacağınız çantanın her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmeniz için aracınızda bulunması yararınıza olacaktır. 
DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN YİYECEKLER
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı. Bir kişiye üç gün yetecek kadar su (Bir kişinin içmesi ve temizliği için bir gün yetecek kadar su miktarı ortalama 4 litredir.)
Yüksek kalori, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını engelleyen, dayanıklı ve çabuk bozulmayan gıdalar. Örneğin kuru meyveler, konserve, meyve suyu, tahin–pekmez ve benzeri. (Bir kişiye üç gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda alınmalı.)
DEPREM ÇANTASINA OLMASI GEREKEN ÖNEMLİ BELGELER
Sigorta, tapu, ruhsat belgeleri, kimlik kartları (ehliyet, nüfus cüzdanı vb.), diplomalar, zorunlu deprem poliçesi, banka cüzdanı, pasaport vb., diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN GİYECEKLER
Yağmurluk, iklime uygun giysiler, iç çamaşırı, çorap.
DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN HİJYEN MALZEMELERİ
Diş fırçası ve macunu, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, hijyenik ped, sabun ve dezenfektanlar.
DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN DİĞER MALZEMELER
El feneri, pilli radyo ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli), ilk yardım çantası, uyku tulumu veya battaniye, düdük, çakı, küçük makas, kalem, kâğıt.” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi

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Mutlaka Olmalı
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