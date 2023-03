Her Çarşamba günü, Eski Askerlik Şubesinde düzenli olarak yapılan Çarşamba Sohbetlerinde farklı konular ele alınıyor.

Kadınlara yönelik düzenlenen sohbetlere bu hafta Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse ve çok sayıda kadın vatandaş katıldı.

Kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesi, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirilmeleri, farklı konularda fikir sahibi olmaları amacıyla düzenlenen sohbetlerde bu hafta İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, “Müslüman Müslümanın Kardeşidir” konusunu anlattı.

Uzuner, “Millet olarak büyük badirelerden geçiyoruz, ağır imtihanlar ve amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hâsılı milletimizin her bir ferdiyle tek bir yürek olarak hareket edip kardeşlerimizin acısına hep birlikte üzülüp yardımlarına hep birlikte koşuyoruz. Bizler Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz. Rabbimizin dünyada hepimizi çeşitli şekillerde imtihana tabi tuttuğunun idrakindeyiz. Bu dünyanın geçici, ahiret hayatının ise ebedi olduğuna yürekten inanıyoruz. Rabbimizin verdiği nimetlere şükrediyor, musibetler karşısında ise sabır ve sebat göstermeye çalışıyoruz. Rabbimize güveniyor, O'na tevekkül ediyoruz. İnsan olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. En büyük galaksilerden en küçük karıncalara kadar, tabiat bir bütün olarak Allah tarafından yaratılmıştır; her an O'nun kontrolü altındadır. Tabiatın muhteşem uyumu ve dengesi, Allah'ın hükmüne ve kanunlarına bağlıdır. Tarihte deprem, sel, heyelan ve yangın gibi nice afetler yaşanmıştır. Ülkemizde de yakın tarihte yaşadığımız deprem ve sel felaketlerinin acısı, 10’dan fazla ilimizi sarsan depremler gibi hala yüreğimizdeki tazeliğini korumaktadır. Milletçe büyük bir felaket yaşadık. Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah’a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda kenetlendik. Âlicenap milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren herkesin, depremin ilk anından itibaren maddi manevi imkânlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır. Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i, ömrünün hüzün senesi olarak bilinen çok zor bir döneminde miraç hâdisesiyle teselli etmişti. Rahmet ve mağfiretin bizleri kuşattığı bu kutlu günlerde sözlü dualarımıza fiili dualarımızı da katalım. Yaşadığımız bu büyük afet karşısında kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olmaya devam edelim. İhtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim, yetim ve öksüz yavrularımızı bağrımıza basalım. Kardeşlerimizin acısını bir nebze de olsa hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Deprem bölgelerinin yanında illerimize gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek olalım. İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkânlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine sunalım. Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi, aziz milletimizi istismar edenleri uyaralım. Unutmayalım ki gün, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Vakit, iyilik ve fedakârlık vaktidir. Depremlerde vefat eden kardeşlerimizin şehit olduğuna inanıyoruz. Bu güne kadar ülkemizde meydana gelen afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yüce Rabbimiz, bizi, ülkemizi ve İslam beldelerini afetlerden muhafaza eylesin. Bizlere de afetlerden gerekli dersleri çıkarmayı, sorumluluklarımızı yerine getirip huzurlu ve güvenli bir hayat sürmeyi nasip eylesin.” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin