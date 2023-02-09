Müsabakalara ara verildi

TFF internet sitesinden şu açıklamaları yaptı; Maçların 25-26 Şubat haftasında yeniden başlatılması planlanmaktadır. Gelişim Liglerinde U19 Elit A, U19 Elit B, U19 Bölgesel, U17 Elit A, U17 Elit B, U17 Bölgesel, U16 Bölgesel, U15 Bölgesel ve U14 Bölgesel kategorilerinin tümüne ilişkin sezon planlaması ayrıca duyurulacaktır. Benzer şekilde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi'nin sezon planlamaları da ayrıca ilan edilecektir. Afetin yaşandığı bölgedeki sporcularımızın ve kulüplerimizin durumlarının önümüzdeki günlerde tekrar gözden geçirilerek takvimin yeniden değerlendirileceğini de kamuoyunun bilgisine sunarız.” »Haber Merkezi