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Muhtarlarla bir araya geldi

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla bahar çalışmaları ve depremzedelere yardım konularında istişarelerde bulundu.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Ferhat Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, bahar çalışmalarını ve depremzedelere yardım konularını görüştüklerini söyledi.
Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda mahalle muhtarlarına yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, bahar ayının gelmesiyle birlikte gerçekleştirecekleri çalışmaları, Ramazan öncesi hazırlıkları ve ilçeye gelen depremzedelere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.
Toplantı sonrası açıklama yapan Yılmaz, "Mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek, ilçemizin bahar dönemiyle birlikte yapacağımız çalışmaları, Ramazan öncesi hazırlıklarımızı ve depremzede kardeşlerimize yapacağımız yardımları ele aldık. Bu toplantılar, vatandaşlarımızın beklentilerine ve ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmemiz açısından oldukça önemlidir" dedi.
Yılmaz, toplantıda ayrıca ilçenin genel durumu hakkında bilgi vererek, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. 
Mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantıda, ilçenin gelişimi ve vatandaşların refahı için her türlü çalışmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Yılmaz, “İnşallah hep birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirerek, ilçemizi daha modern ve yaşanır hale getireceğiz." şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Muhtarlarla Bir Araya Geldi
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