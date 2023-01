Muhtarlara ziyaret

Başer ziyarette muhtarların görevlerini ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dile getirerek her zaman muhtarlarımızın yanındayız mesajı verdi.

Başer; “Sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Size muhtarım diyoruz ama gönlümüzdeki yeriniz mesai arkadaşımız. Gerçekten bir arkadaş gibi, bir yol arkadaşı gibi. Toplumun sorunlarına çözüm bulma gibi, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı sizinle birlikte hareket etmeyi her zaman rahatlığını ve huzurunu yaşıyoruz. Ben bu vesile ile birlik ve beraberlik noktasında hem bu özel hem de genelde Ak Parti siyaseti olarak bize düşen ne vazife varsa yapmak hususunda başkanlarımla birlikte ortak hareket etmeye hazırız. Temel değerlerimiz aynı. Söz konusu vatan, millet, milletimizin geleceği olduğu zaman aynı noktada aynı yerde her zaman için her daim buluşabiliyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Bu konuda ben başkanıma teşekkür ediyorum. Bununla birlikte de başta Cumhurbaşkanımız olmak kaydıyla muhtarlarımıza verdiği, verilen değerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız her zaman her yerde onlara vermiş olduğu değerle birlikte başlayan Cumhurbaşkanımıza, ‘Muhtar dahi olamaz’ derken birileri tarafından özellikle söylenirken, gazetelere özelliklere manşet atılırken, aslında o günün Türkiye’sine baktığımız zaman bu söylemin Türkiye’nin en önde gelen gazetelerinde manşet olarak atılmasının bir sebebi vardı. Bizim toplumumuzun içerisinde mahallemizde, köyümüzde en ufak bir şey olduğunda kapısını çaldığımız muhtarlarımıza ama birilerinin vermiş olduğu değeri ortaya koyuyor” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi