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Muhtarlara eğitim

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aile okulu projesi kapsamında muhtarlara eğitim verildi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Muhtarlara eğitim

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen, "Aile Okulu" projesi kapsamında; 81 İldeki Halk Eğitim Merkezlerinde Muhtarları tamamına yönelik Aile Okulu Projesi kapsamında kurs düzenlenmesine karar verildiğini söyledi.
Yazıcı yaptığı açıklamada; “Yozgat genelinde 15 kurs açılmış ve bu kurslara toplam 585 muhtar katıldı. Bu kurslardan 7 tanesi tamamlanmış, 8 tanesi halen devam etmektedir. Yozgat geneli tüm muhtarlara bu kursun verilmesi planlanmıştır. Her birinin  12 saat olarak planlandığı  kurslarımızda; bağımlılık, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konuları işlenmektedir. Toplumun her kademesinin kişisel gelişiminin önemine binaen açılan kurslarımıza iştirak eden muhtarlarımız ile eğitim sürecine katkı veren meslektaşlarımıza  teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.01.2023 18:03
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Halk Eğitim MerkeziAile OkuluHayat Boyu Öğrenme Genel MüdürlüğüMuhtarlara EğitimYOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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