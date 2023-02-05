Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,47
DOLAR
18,84
STERLİN
22,70
EURO
20,33

Muhtarlar gönüllü oluyor

AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerle, mahalle muhtarları AFAD Gönüllüsü oluyor. 

05 Şubat 2023 Pazar 02:03
Muhtarlar gönüllü oluyor

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor” Projesi kapsamında  Boğazlıyan ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına AFAD Gönüllüsü Eğitimi verildi.
Eğitimlerde, muhtarlara afetlerle ilgili bilgi verilerek, AFAD Ekipleri tarafından AFAD Gönüllüsü olmanın gereklilikleri ve alacakları görevler anlatıldı.
AFAD Gönüllülük Sistemi ile ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde yapılması gereken doğru davranışları bilen, afetlerin zararlarını en aza indirmek ve verilen hizmetin kalitesini artırmak amacıyla
Hafif Arama Kurtarma Eğitimi, Afet Farkındalık Eğitimi, İnsani Yardım ve Psikososyal Destek, İlkyardım ve Çadır kurulumu eğitimi verildi.
Muhtarlara verilen eğitimle ilgili yapılan açıklamada, “Afet ve acil durumlarda her zaman yanımızda olan Muhtarlarımız AFAD Gönüllüsü oluyor.  “Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor” Projesi kapsamında muhtarlarımızın Destek AFAD Gönüllüsü olmaları için gönüllülük sistemindeki eğitimleri personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.” bilgisi paylaşıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Muhtarlar Gönüllü Oluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belgeler verildi
Belgeler verildi
Şiddete karşı bilgilendirme
Şiddete karşı bilgilendirme
29’uncu yıl dönümünde anıldı
29’uncu yıl dönümünde anıldı
“Enflasyon canavarından kurtarın”
“Enflasyon canavarından kurtarın”
Buluşmalara devam
Buluşmalara devam
Karar Resmi Gazetede
Karar Resmi Gazetede
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim