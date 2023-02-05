Muhtarlar gönüllü oluyor

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor” Projesi kapsamında Boğazlıyan ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına AFAD Gönüllüsü Eğitimi verildi.

Eğitimlerde, muhtarlara afetlerle ilgili bilgi verilerek, AFAD Ekipleri tarafından AFAD Gönüllüsü olmanın gereklilikleri ve alacakları görevler anlatıldı.

AFAD Gönüllülük Sistemi ile ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde yapılması gereken doğru davranışları bilen, afetlerin zararlarını en aza indirmek ve verilen hizmetin kalitesini artırmak amacıyla

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi, Afet Farkındalık Eğitimi, İnsani Yardım ve Psikososyal Destek, İlkyardım ve Çadır kurulumu eğitimi verildi.

Muhtarlara verilen eğitimle ilgili yapılan açıklamada, “Afet ve acil durumlarda her zaman yanımızda olan Muhtarlarımız AFAD Gönüllüsü oluyor. “Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor” Projesi kapsamında muhtarlarımızın Destek AFAD Gönüllüsü olmaları için gönüllülük sistemindeki eğitimleri personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.” bilgisi paylaşıldı. »Haber Merkezi