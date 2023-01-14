Muhtarlar dahil edildi

Proje kapsamında Kadışehri ilçesinde muhtarlara eğitimler verildi.

Velilere 8 ana başlıkta eğitimlerin verildiği proje ailelerin, öğrenci gelişimine katkı sunuyor.

"Çatışma ve stres yönetimi" dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaçlanırken, "Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor.

"Bağımlılıkla mücadele" dersinde zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmek için yol gösteriliyor.

"Sosyal duygusal beceri gelişimi" dersinde verilen bilgilerle çocukların kendi aralarındaki ve ebeveynleriyle ilişkisinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanırken "Akran ilişkileri" dersi, çocukların kendi yaşıtlarıyla iletişimini kolaylaştırmak için bilgileri kapsıyor. "Ahlaki gelişim" dersleri ise maneviyatın pekiştirilmesine yardımcı oluyor. "Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler" dersi ile ise daha sağlıklı bir aile yapısına katkı sağlanıyor.

8 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilen eğitimlerle aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı hale getirmek hedefleniyor.

Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’unda katılımıyla muhtarlara çeşitli konularda eğitim verildi.

İlçede düzenli olarak eğitimlerin devam ettiğini belirten Aksoy, “ Aile bir toplumun en önemli yapı taşıdır. Çocuklarımızın eğitimi de ilk önce ailede başlar. Bu nedenle ailenin eğitilmesi ve eğitimli olması çok önemlidir. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığımızca başlatılan ‘Aile Okulu Projesi’ ilçemizde aktif bir şekilde devam etmektedir. Proje kapsamında ailelere; çevre ve iklim değişikliği, trafik ve ilk yardım konularında da eğitimler verilmektedir. İlçemizde yapılan bugünkü eğitimlerde ise muhtarlarımıza çeşitli alanlarda eğitimler verilmiştir. Bu şekilde devam edecek olan eğitimlerle proje devam ettirilecektir. Bugünkü eğitimlere katılan eğiticilerimize ve muhtarlarımıza çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi