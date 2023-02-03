Muhtardan kutlama

Ankara’da yaşayan Gökdere Köyü nüfusuna kayıtlı kişileri bir araya getirmek, iyi ve kötü günde birlik ve beraberlik içinde olmak; bir takım etkinlikler düzenleyerek gurbetteki köy sakinleri ile köy arasında irtibat sağlamak amacıyla 2006 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu güne kadar aktif bir şekilde faaliyette bulunan Yozgat Akdağmadeni Gökdere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 9. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Yeni yönetim belirlendi ve belirlenen yönetim yeni başkanını seçti.

Başkan seçilen İshak Erbek’i kutlayan Köy Muhtarı Ömer Koç, “Dernek başkanlığına seçilen İshak Erbek’e başarılar diliyorum. Her zaman köy derneğimizin yanında olacağım. Bu güne kadar güzel hizmetlere imza attılar. Bundan sonra da güzel hizmetlerin yapılacağına inanıyorum. Yeni başkan ve yönetimin tebrik ediyorum’ dedi. Başkan İshak Erbek ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisini ziyarete gelen Gökdere Köyü Muhtarı Hacı Ömer Koç’a teşekkür ettiğini belirterek; ‘Köyümüzün muhtarı bizleri ziyarete geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Birlikte güzel hizmetlere imza atacağız. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Köyümüz gelişmesi, kalkınması; gurbetteki hemşerilerimizin köyleri ile irtibatının devam etmesini sağlamak için çalışacağız.” dedi. »Haber Merkezi