Müftüler Akdağmadeni’nde toplandı

Kahramanmaraş merkezli 10 İli etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla; İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında Akdağmadeni İlçesinde deprem gündemli yapılan toplantıya İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüleri ve Şube Müdürleri katıldı.

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Ülkemizi derinden sarsan depremlerin akabinde il ve ilçe müftülükleri koordinesinde depremzede vatandaşlara sunulan maddi ve manevi hizmetler değerlendirilirken, bundan sonraki süreçte gerek depremlerin yaşandığı bölgede, gerekse Yozgat’ta misafir edilen depremzede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sunulacak maddi ve manevi yardımlar hakkında istişarede bulunuldu.

Toplantı sonrası, ev sahibi Akdağmadeni İlçe Müftülüğü ’ne ve toplantıya katılan ilçe müftülerine teşekkür eden Müftü Gülden, "Böylesi zor bir süreçte Din Görevlileri olarak depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbimiz aziz milletimize bir daha böylesi acılar yaşatmasın." dedi.

Toplantı, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan dua ile son buldu. »Selma Şahin