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Müftü’den esnafa ziyaret

Şefaatli İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

30 Mart 2023 Perşembe 17:00
Müftü’den esnafa ziyaret

İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital yayınlarını vatandaşa tanıttı.

Görüntülü ve dijital yayınları vatandaşa tanıtan İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, esnafa da hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretlerden sonra açıklama yapan Şefaatli İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, “Şefaatli İlçe Müftülüğü olarak esnaf ziyaretlerinde bulunup Diyanet İşleri Başkanlığımızın basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital yayınlarını halkımıza tanıtıyoruz. İlçe Müftülüğü olarak kıymetli Şefaatli esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar dileriz” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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