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“Mücadeleye devam edeceğiz”

Büro Memur-Sen Yozgat Şube Başkanı Mehmet Pınarcı, “Ağır iş yükü altında ezilen ve alın terinin karşılığını alamayan Sosyal Güvenlik Kurumu personeli adına teyakkuz halindeyiz. SGK personelini ezdirmeyeceğiz, hakları teslim edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
“Mücadeleye devam edeceğiz”

Başkan Pınarcı yaptığı yazılı basın açıklamasında açıklamada; “Büro Memur-Sen üyesini düşünen, üyesiyle düşünen bir anlayışıyla sendikacılık yapmakta ve 12 yıldır Büro Hizmet kolunda genel yetkili sendika unvanıyla kamu görevlilerinin mali, özlük ve sosyal hakları için mücadele vermektedir. Bu bilinçle, son günlerde ağır iş yükü altında ezilen ve alın terinin karşılığını alamayan Sosyal Güvenlik Kurumu personeli adına teyakkuz halindeyiz. EYT, sözleşmelere kadro, 3600 Ek Gösterge düzenlemesi ve prim borçlarının yapılandırılması sebebiyle tarihinin en yoğun günlerini yaşayan SGK personeli, gecesini gündüzüne katarak mesai harcamakta, yoğun iş yükünün hakkını teslim etmekte ancak alın terinin karşılığını alamamaktadır. Sosyal güvenlik haftasında farkındalık oluşturmak için 16 Mayıs 2022 tarihinde “Bıçak Kemiğe Dayandı” diyerek meydanlara inip sezimizi yükseltmiştik. 10 Ocak 2023 tarihinde ise ‘Sus Payı Değil, Hakkımızı İstiyoruz’ diyerek oluşacak yoğunluk öncesi yetkililere çağrıda bulunmuş ve sosyal medyadan on binlerce paylaşım ile uyarıda bulunmuştuk. Bugün bu çağırımızı bir kez daha yineliyoruz; Sosyal güvenlik tazminatının verilmesi, ek ödeme oranlarını artırılması, uzmanlık kadrosunun getirilmesi gibi taleplerimizin bir an önce gerçekleştirilmesini istiyoruz. SGK personeline “Sus Payı” niteliğinde verilen “27 TL fazla mesai ücretini” yetersiz buluyor; alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız eylem planı ile Sosyal Güvenlik personelinin haklarının tanzimi içini hem sahada hem de masada olacağız.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Mücadeleye Devam Edeceğiz
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