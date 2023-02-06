Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,98
DOLAR
18,83
STERLİN
22,70
EURO
20,32

‘Mücadelemiz devam edecek’

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk düzenlenen genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi. Ertürk "Bağımlılıkla mücadelemiz aynen devam edecektir" dedi.

06 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
‘Mücadelemiz devam edecek’

Yeşilay Yozgat Şubesi'nde düzenlenen genel kurulda oy birliği ile Alp Sinan Ertürk yeniden şube başkanı seçildi. 28 Nisan 2021 yılında görevi devralan Alp Sinan Ertürk pandemi sürecinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Yeşilay Yozgat Şubesi'nin faaliyetlerini aralıksız sürdürmüş ve yapılan çalışmalar ise kamuoyunca yakından takip edilerek büyük destek görmüştü.
YEDAM HAYATA GEÇTİ
2 yıl önce görevi devralmasının ardından Yozgat Yeşilay Şubesi'nin yeni yerinde çalışmalara başlamasını sağlayan Ertürk, Yeşilay Danışmalık Merkezi olan Yedam'ın hayata geçmesinde de önemli bir rol üstlenmişti. 
Bugün Yozgat Yedam da psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan bir ekip görev yaparken; sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olanlara da ücretsiz destek veriyor. 
"TOPLUMUN HERKESİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPTIK"
Yine görev süresinde ise top yekün bağımlılığa karşı bir mücadele için Yeşilay Yozgat Şubesi'nin kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile yakından ilişkiler kurulmasını sağlayan Ertürk, toplumun her kesimin bu mücadeleye katkı vermesini sağlamıştı. Ayrıca, ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar tüm öğrencileri kapsayacak şekilde yürütülen çalışmalar, projeler ve etkinlikler dikkatlerden kaçmadı. 
"KATKI VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Ertürk yaptığı açıklamada, görevi devraldıktan sonra oluşturdukları ekiple etkili bir çalışma yaptıklarını belirtip bu süreçte görev alan, kendisine destek olan tüm yönetim üyelerine teşekkür etti. Yeşilay Danışmanlık Merkezi kısa adıyla YEDAM’ın hayata geçmesi içinde en büyük desteği veren Yozgat Valisi Ziya Polat'a da ayrıca teşekkür etti.
BAĞIMLILIKLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurum olduğunu ifade eden Ertürk, değişen dünya ile birlikte Yeşilay'ın da bu değişimin olumsuz etkilerine yönelik faaliyetleri olduğunu ve son zamanlarda ise bağımlılıklar arasına teknoloji bağımlılığının da eklendiğini belirtti. Ertürk bundan sonraki süreçte de sosyal, kültürel ve eğitimsel olarak çalışmalara aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Mücadelemiz Devam Edecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğaya yiyecek bıraktı
Doğaya yiyecek bıraktı
Çorba ikramı
Çorba ikramı
Her fırsatta ziyaret ediyor
Her fırsatta ziyaret ediyor
Okan uyardı
Okan uyardı
Elmalı güven tazeledi
Elmalı güven tazeledi
BAHANE YOK HiZMET VAR!
BAHANE YOK HiZMET VAR!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim