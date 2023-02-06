‘Mücadelemiz devam edecek’

Yeşilay Yozgat Şubesi'nde düzenlenen genel kurulda oy birliği ile Alp Sinan Ertürk yeniden şube başkanı seçildi. 28 Nisan 2021 yılında görevi devralan Alp Sinan Ertürk pandemi sürecinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Yeşilay Yozgat Şubesi'nin faaliyetlerini aralıksız sürdürmüş ve yapılan çalışmalar ise kamuoyunca yakından takip edilerek büyük destek görmüştü.

YEDAM HAYATA GEÇTİ

2 yıl önce görevi devralmasının ardından Yozgat Yeşilay Şubesi'nin yeni yerinde çalışmalara başlamasını sağlayan Ertürk, Yeşilay Danışmalık Merkezi olan Yedam'ın hayata geçmesinde de önemli bir rol üstlenmişti.

Bugün Yozgat Yedam da psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan bir ekip görev yaparken; sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olanlara da ücretsiz destek veriyor.

"TOPLUMUN HERKESİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Yine görev süresinde ise top yekün bağımlılığa karşı bir mücadele için Yeşilay Yozgat Şubesi'nin kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile yakından ilişkiler kurulmasını sağlayan Ertürk, toplumun her kesimin bu mücadeleye katkı vermesini sağlamıştı. Ayrıca, ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar tüm öğrencileri kapsayacak şekilde yürütülen çalışmalar, projeler ve etkinlikler dikkatlerden kaçmadı.

"KATKI VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ertürk yaptığı açıklamada, görevi devraldıktan sonra oluşturdukları ekiple etkili bir çalışma yaptıklarını belirtip bu süreçte görev alan, kendisine destek olan tüm yönetim üyelerine teşekkür etti. Yeşilay Danışmanlık Merkezi kısa adıyla YEDAM’ın hayata geçmesi içinde en büyük desteği veren Yozgat Valisi Ziya Polat'a da ayrıca teşekkür etti.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurum olduğunu ifade eden Ertürk, değişen dünya ile birlikte Yeşilay'ın da bu değişimin olumsuz etkilerine yönelik faaliyetleri olduğunu ve son zamanlarda ise bağımlılıklar arasına teknoloji bağımlılığının da eklendiğini belirtti. Ertürk bundan sonraki süreçte de sosyal, kültürel ve eğitimsel olarak çalışmalara aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi. »Haber Merkezi