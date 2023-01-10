Muayene uyarısı!

İl Müdürü Yusuf Möhür, yaptığı açıklamada; Periyodik Muayene için beyanname verme (ilgili yerlere başvuru) süresinin her yıl Ocak ayının 1. gününden başlayarak Şubat ayının sonuncu gününe kadar devam ettiğini ifade etti.

Möhür, “Bu itibarla; akaryakıt istasyonlarında bulunan Akaryakıt, LPG, CNG, Adblue, Mobil Tanker Sayaçları ve Lastik Hava Basınçölçerler. Kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde otomatik olmayan tartı aletleri. Aks kantarları. Hassas kütle ölçüleri için Muayene başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden 28/02/2022 tarihine kadar iki yılda bir Türk HYPERLINK “https://basvuruportal.tse.org.tr/Ajanda.aspx”StandardlarıHYPERLINK “https://basvuruportal.tse.org.tr/Ajanda.aspx” Enstitüsüne (TSE) elektronik ortamda yapılacaktır.

Otomatik tartı aletleri ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletleri muayene başvuruları 28/02/2022 tarihine kadar iki yılda bir Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servislerine yapılacaktır. Hız İhlal Tespit Donanımları, Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları her yıl, Isı Sayaçları muayene başvuruları beş yılda bir 28/02/2022 tarihine kadar ilgili Muayene Servislerine yapılacaktır. Takograf Cihazlarının muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine gün/ay/yıl takip edilerek iki yılda bir yapılacaktır. Taksimetre Cihazlarının muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine gün/ay/yıl takip edilerek üç yılda bir (ya da tarife değişikliğinde) yapılacaktır. Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri. Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar, İbreli terazi kullanıcıları tarafından 28/02/2022 tarihine kadar iki yılda bir Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına başvurulmalıdır. Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlukları; Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Boğazlıyan Belediye Başkanlıklarında mevcuttur. Hububat muayene aletleri iki yılda bir kullanıcıları tarafından, Şebekelerinde takılı olan 10 yılını doldurmuş elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için; İlgili Belediye Başkanlıkları, Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Firmaları tarafından https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr üzerinden Yozgat Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne, yapılır. Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.sanayi. gov.tr/) adresinden ulaşılabilir. İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi