Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.237,33
ALTIN
1.108,85
DOLAR
18,89
STERLİN
22,75
EURO
19,97

Moral etkinliği düzenlendi

Çandır ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede konaklayan depremzede çocuklar için ilçe kütüphanesinde moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Moral etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Çandır’da konaklayan depremzede ailelerin çocuklarına yönelik moral etkinlikleri düzenlendi.
İlçe kütüphanesinde düzenlenen programda, çocuklar için çeşitli sahne etkinlikleri oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirildi. 
Palyaço gösterisinin yapıldığı programda, yüz boyama etkinliği de düzenlendi. 
İlçe Milli eğitim Müdürü Bayram Kapal, “Depremin izlerini hep birlikte en kısa sürede saracağız. Depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler ve yarışmalar yapıldı. Eğitmenler tarafında çocuklarla oyunlar oynandı. Palyaço gösterisi yapıldı. Çocukların yüzlerini boyadılar. Amacımız, depremin çocukların zihinlerinde bıraktığı etkileri silmeye çalışmaktır.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Moral Etkinliği Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem bölgesindeki çocuklar için
Deprem bölgesindeki çocuklar için
Destek sağlamaya devam
Destek sağlamaya devam
Coşgun ve Dereli ziyaret etti
Coşgun ve Dereli ziyaret etti
Düğenci’den ziyaret
Düğenci’den ziyaret
Emektarlarla buluştu
Emektarlarla buluştu
Güvenlik ve asayiş konuşuldu
Güvenlik ve asayiş konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim