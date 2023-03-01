Moral etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Çandır’da konaklayan depremzede ailelerin çocuklarına yönelik moral etkinlikleri düzenlendi.

İlçe kütüphanesinde düzenlenen programda, çocuklar için çeşitli sahne etkinlikleri oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirildi.

Palyaço gösterisinin yapıldığı programda, yüz boyama etkinliği de düzenlendi.

İlçe Milli eğitim Müdürü Bayram Kapal, “Depremin izlerini hep birlikte en kısa sürede saracağız. Depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler ve yarışmalar yapıldı. Eğitmenler tarafında çocuklarla oyunlar oynandı. Palyaço gösterisi yapıldı. Çocukların yüzlerini boyadılar. Amacımız, depremin çocukların zihinlerinde bıraktığı etkileri silmeye çalışmaktır.” dedi. »Haber Merkezi