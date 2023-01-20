Moral buldular

Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen etkinliğe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin ve dernek üyeleri ile davetliler katılım sağladı.

Etkinlikte konuşma yapan Dernek Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin, “Yozgat kanser hastaları ve yakınları olarak bugün burada moral ve motivasyon etkinliği düzenledik. Hasta ve yakınlarını bir gün bile olsa motive edip enerjilerini yükseltmek ve hastaları ne olursa olsun onunla mücadele etmeyi anlatmak adına burada toplandık. Bu güzel ve anlamlı günümüzde yanımızda olan bizi destekleyen başta dernek üyelerimiz ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi