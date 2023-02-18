Möhür uyardı!

Möhür yaptığı açıklamada; “ 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler; her yıl bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler 30 Nisan 2023 tarihi sonuna kadar verilmesi zorunlu olan (30 Nisan 2023 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle 2 Mayıs 2023 tarihine kadar) 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini 2 Mayıs 2023 tarihi saat 24.00’e kadar https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden (e-devlet ile giriş yaparak) elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetvelleri zorunlu hallerde taahhütlü posta, kargo ve elden İl Müdürlüğüne iletmek suretiyle de verebilmektedir. Zamanında ve doğru girişlerin sağlanması için son günlere bırakılmaması önem arz etmektedir. Sistem 7 gün 24 saat açık olduğundan dolayı mesai saatleri dışında ve hafta sonları da girişler yapılabilmektedir. 2022 yılı için 2 Mayıs 2023 tarihi saat 24.00’e kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalara 5 bin 252,00 lira (beşbinikiyüzelliikiTürkLirası) idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerimizin mağdur olmaması ve ülkemiz kalkınmasına yön veren sanayi sicilinin sağlıklı verilerle işleyebilmesi için kanun maddeleri hakkında bilgi sahibi olunması ve ilgililerin/yetkililerin bu doğrultuda işlemleri yürütmesi önem arz etmektedir. »Selma Şahin