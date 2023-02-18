Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,06
DOLAR
18,87
STERLİN
22,73
EURO
20,18

Möhür uyardı!

Yozgat İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yusuf Möhür, 2022 yılına ait yıllık işletme cetveli verilmesi hakkında uyarıda bulundu.

18 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Möhür uyardı!

Möhür yaptığı açıklamada; “ 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler; her yıl bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler 30 Nisan 2023 tarihi sonuna kadar verilmesi zorunlu olan (30 Nisan 2023 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle 2 Mayıs 2023 tarihine kadar) 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini 2 Mayıs 2023 tarihi saat 24.00’e kadar https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden (e-devlet ile giriş yaparak) elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetvelleri zorunlu hallerde taahhütlü posta, kargo ve elden İl Müdürlüğüne iletmek suretiyle de verebilmektedir. Zamanında ve doğru girişlerin sağlanması için son günlere bırakılmaması önem arz etmektedir. Sistem 7 gün 24 saat açık olduğundan dolayı mesai saatleri dışında ve hafta sonları da girişler yapılabilmektedir. 2022 yılı için 2 Mayıs 2023 tarihi saat 24.00’e kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalara 5 bin 252,00 lira (beşbinikiyüzelliikiTürkLirası) idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerimizin mağdur olmaması ve ülkemiz kalkınmasına yön veren sanayi sicilinin sağlıklı verilerle işleyebilmesi için kanun maddeleri hakkında bilgi sahibi olunması ve ilgililerin/yetkililerin bu doğrultuda işlemleri yürütmesi önem arz etmektedir. »Selma Şahin

Anahtar Kelimeler:
Möhür Uyardı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat’tan bilgi aldı
Polat’tan bilgi aldı
TDV yaraları sarıyor
TDV yaraları sarıyor
Yalnız bırakmadı
Yalnız bırakmadı
Seferber oldular
Seferber oldular
Şahin’den ‘uyuz’ uyarısı
Şahin’den ‘uyuz’ uyarısı
"Dava açtık"
"Dava açtık"
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim