“Mobbing incelenmelidir!”

Acil Servis de kendilerine hakaret eden, çalışma barışını bozan, kurumsal etiğe yakışmayan tutum ve davranışlarıyla çalışanların moral ve motivasyonunu bozarak kurumsal aidiyet duygusuna zarar veren kişinin sözleriyle idare tarafından hemşirelerin yerlerinin değiştirilmesini doğru bulmadıklarını belirten Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son zamanlarda Konya Şehir Hastanesi acil servisindeki bir hekimin hemşireler ve diğer personele karşı olumsuz tutum, davranış ve söylemlerde bulunduğuna dair iddiayla ilgili çok sayıda şikâyet alıyoruz. Sosyal medyada da buna dair paylaşımlar yapıldığını gördük. Söz konusu hekimin personeli idareye şikâyet ederek yerlerinin değiştirilmesine neden olduğu iddiaları var. Öncelikle belirtmek isterim ki bu iddialar Sağlık Bakanlığı Etik Beyannamesine aykırıdır ve suç kapsamındadır.”

663 SAYILI KHK İLE ETİK KURALLAR BELİRLENDİ

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak etik ilkelerin tespit edildiğini belirten Taşkın, “663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu oluşturulmuş ve etik ilkeler tespit edilmiştir. Bu ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Çalışanlar ve yönetimsel etik ilkeleri tespit edilmiştir.” dedi.

ÇALIŞANLAR YÖNÜNDEN ETİK İLKELER

Çalışanlar yönünden etik ilkelere değinen Taşkın, “Sağlık Bakanlığı Etik Beyannamesine göre çalışanlar yönünden; ‘Ben’ odaklı düşünülmez ve davranılmaz, çalışanlar birbirlerine önyargılı yaklaşmaz, çalışanların kişisel gelişimi ve eğitimi önemlidir, faaliyetlerde ve kararlarda katılımcılık ve paylaşımcı yaklaşımlar izlenir, ekip çalışması ön planda tutulur ve desteklenir, bireysel yaratıcılık ve inisiyatif kullanımı desteklenir, kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakat ilkesine uyum esastır, çalışma ortamının ve koşullarının uygunluğu ve kalitesi önemsenir, çalışanlar kişisel sorumluluklarını bilir ve gereğini yerine getirir, çalışanlar mesai saatlerini etkili ve verimli kullanır, engelli çalışanlara yönelik çalışma koşullarının uygunluğu gözetilir.” şeklinde konuştu.

YÖNETİMLE İLGİLİ ETİK İLKELER

Taşkın, yönetim açısından belirlenen etik kuralları şu şekilde sıraladı: “Yolsuzluklar, çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir, çalışanların performanslarını artırıcı çalışmalar yapılır, çalışanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi önemsenir, her durumda çalışanların fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi önemsenir, çalışanlara yönelik motivasyon artırıcı sosyal etkinlikler kurum kültürünün bir parçasıdır, çalışanların performansına yönelik ödüllendirme sistemi uygulanır, çalışanların performanslarının değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır, kurum kültürünün sürekli değişime açık ve çağdaş bir yapıda geliştirilmesine çalışılır, yöneticiler çalışanlara yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır, hataların ve eksikliklerin giderilmesi konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir, düşüncelerin ve sorunların rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı ortamlar sağlanır, yöneticiler ile çalışanlar arasında iletişim desteklenir, yönetimde hakkaniyet ilkesi ve adil yaklaşım gözetilir. ‘Doğru işe doğru insan’ ilkesi uygulanır, yetki devri ve inisiyatif kullanımı desteklenir, yöneticilerin kendisine bağlı çalışanları doğru tanıması esastır, dış baskılar dikkate alınmaz, çalışanların ikilemde bırakılmaması esastır.”

“MOBBİNG, ÜLKEMİZDE DE SUÇ KAPSAMINDADIR”

Türkiye’de de mobbing’in suç kapsamında olduğunu ifade eden Taşkın, “İddia edilen söz konusu baskı ve mobbing; 12 Ağustos 2006 tarih ve 26257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tebliği ve konuyla ilgili yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan Başbakanlık Genelgesi, 19 Mart 2011 tarih ve 27879 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu Başbakanlık Genelgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ hükümlerine göre mobbingtir. Mobbing; ülkemizin taraf olduğu AB sosyal şartının 26’ncı maddesi, ILO prensipleri, İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine göre bir insan hakları ihlalidir. Anayasamızın 10’uncu, 12’nci, 17’nci, 49’uncu, 50’nci ve 90’ıncı maddelerinde insan hakları güvence altına alınmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 2’nci, 23’üncü ve 25’inci maddeleri, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417’nci, 5237 Sayılı TCK’nın 96’ncı, 106’ncı, 107’nci, 117’nci, 118’inci, 122’nci, 123’üncü maddeleri ve 657 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre kişi hak ve hürriyetleri konusunda düzenleyici maddeler içermekte olup, bu çerçevede mobbing suç kapsamında değerlendirilmektedir. Yine 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile iş yerinde ‘yıldırma’ ve ‘taciz’ kavramları tanımlanmış ve bu kavramlar ayrımcılık kapsamında değerlendirilmiştir.” şeklinde konuştu.

“İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE İNCELEME BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ”

Taşkın son olarak, “Acil Servis de yaşanan iddialar doğru ise hem ilgili hekim, hem de Hastane İdaresi Sağlık Bakanlığı Etik Beyannamesine aykırı hareket ediyorlar demektir. İl Sağlık Müdürlüğünce derhal inceleme başlatılmalı ve Bakanlık Etik Beyannamesine aykırı hareket edenler hakkında gereği yapılmalıdır. Sağlık teşkilatı en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalışanlarıyla bir bütündür. Başhekimliğin bir doktorun sözleriyle personeli mağdur etmesi idari ve hukuki açıdan yanlıştır. İnceleme başlatılıp iddiaların doğruluğu tespit edilmelidir. Konunun takipçisi olacağız.” dedi.

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