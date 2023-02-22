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‘Misafirlerimiz baş tacımızdır’

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı depremden etkilenen öğrencilerin yoğun olarak kayıt yaptırdığı TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlk-Ortaokulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Nuri Yeşilay'dan bilgi aldı. 

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
‘Misafirlerimiz baş tacımızdır’

Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Yazıcı, Bu kapsamda Yozgat’a gelen misafir öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitapları, kaynak kitaplar, kırtasiye malzemeleri ve diğer ihtiyaçların temin edildiğini, öğrenci ve velilere psikososyal destek sağlamak üzere Yozgat geneli 14 ekibin kurulduğu ve 78 Rehber Öğretmenin görevlendirildiğini söyledi.
Oluşturulan ekibin ve rehber öğretmenlerin hem öğrenci hem de velilere psikososyal destek sağlamak üzere görev ifa ettiklerini belirten Yazıcı, Misafir öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına kayıtlarının yapılarak özellikle sınava girecek öğrencilerin akademik gelişimlerine de destek sağlandığını ifade etti.
Bugün itibariyle 716 öğrencinin okullara nakil işlemlerinin yapıldığını belirten Yazıcı,  nakil yapılan ve gelecek olan öğrencilere velilere her türlü desteğin verildiğini ve bundan sonra da verileceğini belirterek tüm milletimize geçmiş olsun dileklerini iletti. »Haber Merkezi

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Misafirlerimiz Baş Tacımızdır
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