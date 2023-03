Misafirleri yalnız bırakmıyor

CHP Milletvekili Ali Keven, ilçe ziyaretleri kapsamında Perşembe gününü Akdağmadeni ilçesinde geçirdi.

Milletvekili Ali Keven'e, Akdağmadeni İlçe Başkanı Necip Turançiftçi, eski belediye başkanlarından Mithat Şenel, İl Yöneticisi Mehmet Güven, Kadın Kolları Başkanı Derya Güney, Emekli İmam-Hatip Şenol Öztekin, İYİ Parti İlçe Başkanı Süleyman Gök, DEVA Partisi İlçe Başkanı Selahattin Çopraşık ve bazı köy muhtarları eşlik etti.

İlçe başkanlığında partililerle buluşan Keven, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde hep birlikte Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız. Milletin iktidarında toplumu barıştıracağız. Adalete ve yargıya güveni yeniden tesis edeceğiz. Ayrıştırmayacağız kucaklayacağız. Sen ben değil BİZ olacağız. İnşallah her şey çok daha güzel olacak.” dedi.

Daha sonra Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz’u ziyaret eden Milletvekili Keven ve beraberindeki heyet ziyaretin ardından KYK yurdundan kalan depremzede yurttaşları ziyaret etti. Keven, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Depremzede yurttaşlarımızın her zaman yanındayız. Her an yanlarında olduğumuzu, her zaman ulaşabileceklerini ilettik. El ele dayanışma ile bu zorlukları aşacağız. Misafirlerimizle ilgilenen Yurt Müdürü Emrah Zorlu ve personeline çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Akdağmadeni’nde temin edilen evlerde kalan Gaziantepli depremzede misafirleri de ziyaret eden Keven, daha sonra ilçede kurulan Perşembe pazarında pazarcı esnafını da ziyaret ederek esnafla ve alışveriş yapan hemşerileriyle sohbet etti.

CHP Milletvekili Ali Keven, ilçe ziyaretleri kapsamında Cuma gününü ise Boğazlıyan ve Sarıkaya’da geçirdi.

İlk olarak Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın'ı ziyaret ederek ilçede misafir edilen depremzede misafirler hakkında bilgi aldı. Milletvekili Ali Keven’e, Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Karaoğlu, Kadın Kolları Başkanı Kadın Ana Doğan, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Er, İl Yöneticisi Mehmet Güven ve Emekli İmam-Hatip Şenol Öztekin eşlik etti.

Deprem bölgesinden Boğazlıyan’a gelen depremzede misafirleri kaldıkları Milli Eğitim Yurdunda ziyaret eden Keven, öğle yemeğini depremzede misafirlerle birlikte yedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek'e, okul müdürü ve personeline teşekkür eden Keven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek’ten bilgi aldıktan sonra yurttan ayrıldı.

Depremzede misafirleri kaldıkları evlerinde de ziyaret eden Keven, Hataylı depremzede bir esnafın malzemelerinin getirilmesi talebiyle de ilgilenecek araç temini konusunda girişimlerde bulundu.

Daha sonra İlçe Başkanı Ahmet Peker ve beraberindeki heyetle birlikte taziye ziyaretlerinde bulunan Keven, Aşağı Karakoç mahallesinde Kenan Kılıç’a, önceki Meclis Üyesi Vahdet Sarıaslan’a, Osman Sarıaslan’a ve Hatay’da depremde hayatını kaybeden öğretmen Deniz Bilgin’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Deprem bölgesinden Sarıkaya ilçesine gelen misafirleri kaldıkları Milli Eğitim Yurdunda İlçe Başkanı İzzet Yalçın ve beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Ali Keven, misafirlerle sohbet ettikten sonra Yurt Müdürü Mahmut Yıldız’a ve yurt personeline teşekkür ederek buradan ayrıldı. »Haber Merkezi