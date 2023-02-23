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Misafirler için kimlik kartı

Sarıkaya Belediyesi tarafından ilçeye gelen depremzede misafirler için kimlik kartı oluşturuyor.

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Misafirler için kimlik kartı

Belediye Başkanı Ömer Açıkel yaptığı açıklamada; “İlçemizdeki misafirlerimiz için Misafir Kimlik Kartı oluşturuyoruz. Kart sahibi aileler Belediyemiz ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanacakları gibi plânladığımız diğer etkinlikler için de bu kartı kullanabilecekler. Gönlü zengin esnafımızın da kart sahibi misafirlerimize sağlayabilecekleri indirim veya kolaylıkları Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile paylaşmasını rica ederim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:27
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