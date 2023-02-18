"Miraç Kandiliniz Mübarek olsun"

Bu gece kutlanacak olan Miraç Kandili’nin ülkemiz ve bütün İslam âlemine hayırlara vesile olmasını temenni eden Taşkın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu mübarek gecenin Müslümanları yüceltmesini, birlik ve beraberliğini sağlamasını temenni ediyorum. Bunun için ve Müslümanların huzuru ve refahı için dua edelim. Çünkü buna Müslümanların ihtiyacı var.

Kur’an’ın yasakladığı her türlü kötü ve fena işler İslam âleminde yaygınlaşmıştır. Bu nedenle bu Miraç Kandilinin İslam âlemi için önemi büyüktür. Bunun kıymetini bilmemiz gerekir. Miraç Kandilinin yeniden dirilişin, zulmün, haksızlıkların, hukuksuzlukların, gözyaşlarının, depremlerin son bulması için bir çare olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla Allah’ın huzuruna varıp bol bol dua edelim. Allah’ı zikredelim.

Bilindiği gibi Miraç kutsal bir yolculuktur. Bu yolculuk vesilesiyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allah’ın huzurunda bulundu ve pek çok hikmeti idrak edebilme şerefiyle yüceldi. İnsanlığın, bu yolculuğun kutsiyetini ve anlamını kavrayarak yaşamaları gerekir. Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın yüceldiği bir makamdır. İnsanlığın erdem yolculuğudur. Bu nedenle özellikle Müslümanların hatalarından ve günahlarından arınmanın tek yoludur.

Kur’an’ın da buyurduğu gibi dünya fanidir, geçicidir ve yalandır. Burada geçici heves, dünyalık istek ve arzular vardır. İnsan ömrü bu isteklerin peşinde koşmakla geçer. Bu isteklerini elde edebilmek için türlü yolu dener, günaha girer. Ebedi ve gerçek olan ahret hayatını unutur. Miraç, Allah’ı hatırlayarak O’na dönüşün sağlanacağı bir gecedir. O’nun rızasına kavuşmak, hayırlı ve güzel işler peşinde koşarak gerçek hayatın nimetlerini kazanabilmek için bu gecenin manasını iyi anlamamız gerekiyor. Bu gece bol bol dua ve zikir ile geceyi geçirmek faydalı olacaktır.

Anadolu Sağlık Sen olarak, idrak edeceğimiz mübarek Miraç Kandili’nin bütün İslam âlemine huzur, barış, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum.” »Haber Merkezi