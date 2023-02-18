Miraç Kandili mesajı

Başkan Aydoğmuş yayınladığı mesajda "Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde, ülke ve millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç duyulduğunu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gönül gönüle olmanın yaraları saracak derecede önemi bulunduğunu ifade ederek, Miraç Kandil’inin hep birlikte el ele, omuz omuza yürümeye vesile olmasını temenni etti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede, üç ayların içerisinde, tövbe kapıları sonuna kadar açık. Dualarımızı bol bol edeceğiz. Müminlere namaz hediye edilen Miraç gecesinde namazımızı kılacağız. Miraç Kandil’inin gündüzü ve gecesini bu şuurla dolu dolu geçirerek, manevi dünyamızı aydınlatacağız. Miraç Kandili, içerisinde büyük hikmetler biriktiren, mucizelerle dolu bir zaman dilimi. Hassas dönemlerden geçtiğimiz ve mucizelere tanıklık ettiğimiz şu günleri Rabbim, Miraç hürmetine, daha kolay atlatmamızı nasip eylesin. Bu vesileyle başta Yozgatlı hemşehrilerimizin olmak üzere tüm İslam âleminin Miraç Kandil’ini kutluyor, bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi