Minik yürekler unutmadı

Depremin yaralarını sarılması adına başlatılan yardım kampanyasına ilçede çığ gibi destek sürüyor.

İki arkadaş kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere bağışlanması için Sarıkaya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu’ya teslim ettiler.

Minik yüreklerin bağışı ise takdir topladı.

Bölgede çok büyük acı yaşandığını ifade eden Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu , “Arslan gibi yetişen evlatlarımız var, çocuklarımız var. Harçlıklarından biriktirdikleri paraları bağışlıyor. Oradaki vatandaşlara yardım ediyor. Türk milleti olarak bu afetin de üstesinden geleceğiz. Öğrencilerimiz gibi duyarlı, koca yürekli neslimizle bu afetin üstesinden geleceğiz. Böyle evlatlar yetiştirdiği için anne ve babalarını tebrik ediyorum. Merhametle büyüyen insanlar. İyilik yapma duygusu ile büyüyenler bunu yansıtırlar." diye konuştu. »Haber Merkezi