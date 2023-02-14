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Mezuniyet sevinci

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 545 öğrenci, düzenlenen 28. mezuniyet töreniyle polisliğe ilk adımı attı.

14 Şubat 2023 Salı 02:00
Mezuniyet sevinci

Yozgat POMEM’de gerçekleştirilen 28'inci dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Törene İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer'in yanı sıra aileler katıldı.
Bir haftadır tüm ülke genelinde deprem nedeniyle acı yaşadıklarını dile getiren Süzgün, dualarının, yüreklerinin, iyi niyetlerinin deprem bölgesinde olduğunu ifade ederek mezun olan adaylara yeni görevlerinde başarılar diledi. İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, dereceye giren öğrencilere plaketlerini verdi. Yeni mezun 545 polis adayının yemin etmesiyle tören son buldu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Mezuniyet Sevinci
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