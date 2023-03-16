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Meyve fidanı satışı başladı

Akdağmadeni ilçesinde çiftçilere yönelik maliyetine sertifikalı meyve fidanı ve yonca tohumu satışına başlanıldı.

16 Mart 2023 Perşembe 02:00
Meyve fidanı satışı başladı

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyüp Elmalı, bölge çiftçisini desteklemek adına sertifikalı fidan, sebze ve yonca tohumu satışlarına başladıklarına söyledi. Meyve fidanlarını çiftçilere maliyet fiyatına sattıklarını belirten Elmalı, ceviz, kayısı, armut, şeftali, dut, kiraz, vişne, ayva, erik ve bodur elma fidanlarının da satışının başladığını ifade etti.
Çiftçinin yanında olduklarını söyleyen Elmalı, “Biz köydeki çiftçimizin en az 100 meyve fidanı, 10 ineği ve 50 tavuğu olsun istiyoruz. Bu sayede, köyden şehre göçü yavaşlatmak, çiftçimizin köyünde geçimini en iyi şekilde sağlamasını istiyoruz. Bizim bütün çalışmalarımız bölge çiftçisine yöneliktir. Bölge çiftçisi kazansın, üretsin. Bu güne kadar 100 bin meyve fidanı toprakla buluştu” şeklinde konuştu. »İHA

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Meyve Fidanı Satışı Başladı
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