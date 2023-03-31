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Meyve ağaçları soğuktan zarar gördü

Meyve ağaçlarının zarar görmesi üzerine üreticilere zirai don uyarısı yapıldı.

31 Mart 2023 Cuma 17:24
Meyve ağaçları soğuktan zarar gördü

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Aras, zirai dona karşı üreticileri uyardı.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Aras Aras, soğuk havanın erken çiçek açmış bitki türlerinin bir kısmına zarar verebileceğini bildirdi.

Bölgede yetişen meyve ağaçlarının ılıman iklim türlerinden olduğunu belirten Aras, "Bu bitkiler genel olarak soğuk ve zirai don dayanıklıdır ama tomurcuk ve çiçek açma dönemlerinde don olayına karşı hassastır. Bu nedenle erken çiçek açan meyve ağaçlarımızda sıkıntılar yaşandı" şeklinde konuştu.

“YÜZDE YÜZ ÇİÇEK DÖKÜMÜ OLMAMALI”

Aras, üreticilerin ateş yakma veya pervane döndürmek gibi kültürel tedbirleri aldıysa zararın hafif atlatılacağını ifade ederek, "Çiçek ve tomurcukların üzerine kar olması bir örtü gibi düşünülebilir ve çiçekleri dondan koruyabilir. Biz ağaçtaki tüm çiçeklerin meyve tutmasını istemeyiz. Bir kısmının dökülmesini isteriz, don bunu sağladıysa sıkıntı olmaz yeter ki yüzde yüz çiçek dökümü gerçekleşmesin" ifadelerini kullandı.

“ÇUKUR BÖLGELERDEN KAÇININ”

Don olayının çukur bölgelerde gerçekleştiğini anlatan Aras, "Çiftçilerimizin bahçe tesis ederken çukur bölgelerden kaçınmalarını, soğuk bölgelerde geç çiçek açan meyve türlerini tercih etmelerini öneriyoruz" bilgilerini paylaştı. Alparslan Demir

Son Güncelleme: 31.03.2023 17:16
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