Meydan doldu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları sokaklara döktü. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Yozgatlılar, şehrin belirli noktalarında yoğunluk oluşturdu. Bankları dolduran ve sokaklarda kalabalık oluşturan insanlar çevre esnafının da yoğunluğunu arttırdı. Aynı zamanda bazı vatandaşların ise havaların mevsim normalleri dışında seyrettiğini ve gelecek günler için kaygılı olduğunu ifade etti.

Sürekli olarak değişen havayla ilgili düşüncelerini aktaran bir vatandaş “Bir kalın giyiniyoruz, bir ince giyiniyoruz. Artık uyum sağlamakta zorlanıyoruz” dedi.

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