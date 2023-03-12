Meslek seçiminde iŞKUR

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, toplantıda Yozgat’ta bulunan okullara İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanlarınca ziyaretlerde bulunulması ve meslek seçme aşamasında olan öğrencilere danışmanlık hizmetleri verilmesi konularında kararlar alındığını belirtti.

Yıldız, “Toplantıda ayrıca okullarda 8’inci sınıf öğrencilerine meslek seçiminin önemi hakkında ve 12’nci sınıf öğrencilerine iş arama becerileri konulu sunumlar yapıldı. 2022 yılı içerisinde 73 farklı grupta 2bin 214 öğrenci bilgilendirildi. Bu kapsamda, toplantıda İŞKUR İl Müdürlüğünde öğrencilere Mesleki Yönelim Bataryası testinin yapılması planlanıyor.” dedi. »Haber Merkezi