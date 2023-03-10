Mescitler hızla artıyor

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerindeki camilerin hasar görmesi ve ya güvenlik sebebiyle girilememesi nedeniyle vatandaşların ibadetlerini güven içerisinde yapabilecekleri geçici çadır mescitler Din görevlileri tarafından hızla tamamlandı.

Diyanet Başkanlığı çocuk çadır sayıları hayırseverlerin destekleri ile artarak devam ettiğini belirten Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden; “Kahramanmaraş merkez ve ilçelerindeki pek çok noktada okul öncesi çağda bulunan çocuklara yönelik Din eğitimi vermek için 4-6 yaş çocuk çadırları hayırsever vatandaşların destekleriyle kuruldu. Çocuk çadırlarında Diyanet mensubu görevliler rehberliğinde bölgedeki çocuklar için birbirinden güzel aktiviteler yapılarak çocukların içinde bulunduğumuz zor süreci sağlıklı bir şekilde geçirebilmelerine katkı sağlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

»Sema Nur Koçaker