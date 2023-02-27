Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.058,75
ALTIN
1.101,08
DOLAR
18,88
STERLİN
22,60
EURO
19,94

Mesajla kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Hassa ilçesinde enkazda kalan emekli din görevlisinin oğluna attığı cep telefonu mesajıyla kurtarıldığı ortaya çıktı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Mesajla kurtuldu

Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin ikinci gününde Hassa ilçesinde yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan emekli din görevlisinin oğluna attığı "ben yaşıyorum, kurtarın" mesajı üzerine yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda 46. saate kurtarıldı.
Yozgat Belediyesi itfaiyesi ekip amiri Mustafa Eraslan, depremin olduğu gün nöbetten çıkıp, Yozgat Valisi Ziya Polat'ın koordinatör vali olarak görev yaptığı Hatay'ın Hassa ilçesine hareket ettiklerini söyledi.
Hava şartları ve trafik yoğunluğundan dolayı bölgeye gece ulaştıklarını aktaran Eraslan, "Bölgede hemen kurtarma çalışmalarına başladık. Orada büyük bir yıkım vardı, binalar çökmüş, ayakta kalanlar hasarlıydı. Yollar çatlamıştı, yol kenarlarında hasar görmüş araçlar vardı. Çok yavaş ilerliyorduk. Anlatılacak bir şey değil. Allah ülkemize böyle bir afet daha yaşatmasın." dedi.
Kurtarma çalışmalarına katılan ekipten Yunus Şahin de enkaz altında bulunan bir vatandaşın oğluna mesaj göndererek yaşadığını bildirmesi üzerine binaya gittiklerini belirtti.
Emekli din görevlisi olduğunu öğrendiklerini ve "Osman hoca" diye seslendikleri kişi ile mesajlaşarak konumunu tam belirlediklerini ifade eden Şahin, vatandaşa ulaşmak için yaklaşık 4 saat çalıştıklarını anlattı.
Şahin, Zonguldak'tan gelen madencilerin de yardımıyla Osman hocaya ulaştıklarını anlatarak, "Perde betonu kırarak, vatandaşımızı kurtardık. Bizlere teşekkür etti." diye konuştu. »AA

Son Güncelleme: 26.02.2023 16:01
Anahtar Kelimeler:
Mesajla Kurtuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavrukurtlardan destek
Yavrukurtlardan destek
Deprem bölgelerine ‘Mutfak seti’
Deprem bölgelerine ‘Mutfak seti’
‘Özel düzenlemeler yapacağız’
‘Özel düzenlemeler yapacağız’
Yardımlar afet bölgelerine ulaştırıldı
Yardımlar afet bölgelerine ulaştırıldı
Dualarla uğurlandılar
Dualarla uğurlandılar
‘Rahmetle anıyoruz’
‘Rahmetle anıyoruz’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim