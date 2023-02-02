Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.713,39
ALTIN
1.179,28
DOLAR
18,81
STERLİN
23,35
EURO
20,73

Merkeze ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından 16 Temmuz'da hizmete açılan Çekerek Millet Bahçesi'nde hizmet veren Bilim Merkezine ziyaretler sürüyor.

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Merkeze ziyaret

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan'la birlikte, Çekerek Millet Bahçesi'nde hizmet veren Bilim Merkezi'nde bulunan Robotik Kodlama ve Tasarım Atölyelerini ziyaret etti.
Ziyarette eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Güzel, “Bilim Merkezi öğrencilerin Fen Bilimleri dersini anlamlı ve kalıcı bir şekilde öğrenebilmeleri için gerekli olan informal öğrenme ortamlarından biridir.” dedi. 
Bilim merkezi, bilimi, teknolojiyi ve eğitimi aynı anda içinde barındıran kurumlardan olduğuna değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, “Bilim merkezi, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşları, bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı hedefliyor, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor. Bilim Merkezinde teknolojik cihazlara ulaşan öğrenciler, yaptıkları deneylerle bilgilerini pekiştirerek, Dünyaya en yakın olduğu dönemde Jüpiter ve Satürn’ü teleskopla keşfediyor. Aynı zamanda  ders içeriğinde bulunan soyut konular burada somutlaştırılarak öğrenmeyi kolaylaştırıp kalıcı kılma konusunda da öğrencilere fayda sağlıyor.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Merkeze Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Unutulmaz lezzet
Unutulmaz lezzet
Karla mücadele
Karla mücadele
Sorgun’a yılın ilk karı düştü
Sorgun’a yılın ilk karı düştü
Eğitim başarıyla tamamlandı
Eğitim başarıyla tamamlandı
Araçta ele geçirildi
Araçta ele geçirildi
Atölyede yangın çıktı
Atölyede yangın çıktı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim