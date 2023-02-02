Merkeze ziyaret

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan'la birlikte, Çekerek Millet Bahçesi'nde hizmet veren Bilim Merkezi'nde bulunan Robotik Kodlama ve Tasarım Atölyelerini ziyaret etti.

Ziyarette eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Güzel, “Bilim Merkezi öğrencilerin Fen Bilimleri dersini anlamlı ve kalıcı bir şekilde öğrenebilmeleri için gerekli olan informal öğrenme ortamlarından biridir.” dedi.

Bilim merkezi, bilimi, teknolojiyi ve eğitimi aynı anda içinde barındıran kurumlardan olduğuna değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, “Bilim merkezi, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşları, bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı hedefliyor, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor. Bilim Merkezinde teknolojik cihazlara ulaşan öğrenciler, yaptıkları deneylerle bilgilerini pekiştirerek, Dünyaya en yakın olduğu dönemde Jüpiter ve Satürn’ü teleskopla keşfediyor. Aynı zamanda ders içeriğinde bulunan soyut konular burada somutlaştırılarak öğrenmeyi kolaylaştırıp kalıcı kılma konusunda da öğrencilere fayda sağlıyor.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi