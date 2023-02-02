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Memurlar mağdur

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, araştırmacı, ayniyat saymanı, şef ve VHKİ işletmeni gibi Genel İdari Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışanların 3600 ek göstergeden yararlanamadıklarını ve mağduriyet yaşadıklarını söyledi. 

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Memurlar mağdur

Sağlık Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarında Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Sağlık Müdür Yardımcısı unvanlı çalışanların 663 Sayılı KHK ile kadroları iptal edilerek Araştırmacı kadrolarına atanmalarıyla yaşanan mağduriyetin 3600 ek gösterge ile devam ettiğine dikkat çeken Taşkın, “Daha önce de maaşları dondurularak, özlük hakları kısıtlanmak suretiyle mağduriyet edilen araştırmacıların bu sıkıntılarının giderilmesi amacıyla geçmiş dönemde Prof. Dr. Sefer Aycan tarafından hazırlanarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan 28 Temmuz 2020 tarih ve 2/3063 Esas Nolu Kanun teklifi hazırlandığı şekliyle yasalaşmış olsaydı bugün bu sıkıntıların yaşanmayacaktı.” dedi. Taşkın, “1. dereceye gelmiş olan Araştırmacı kadrosunda çalışanların 3600 ek göstergeden yararlandırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini.” ifade etti. 
3600 ek göstergeden sayman ve sayman yardımcılarının yararlandığını, ancak 1. derecenin 4. kademesine gelmiş olan lisans mezunu ayniyat saymanlarının 3600 ek göstergeden yararlanamadığına vurgu yapan Taşkın, yataklı tedavi kurumlarının yükünü omuzlayan ayniyat saymanlarının 3600 ek göstergeden yararlandırılmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.  
Genel İdari Hizmetler Sınıfında görev yapan şef ve VHKİ gibi çalışanlarında 3600 ek göstergeden yararlandırılmaları gerektiğini belirten Taşkın, “Ayrımcılık yapılmamalı, memur dışlandığını düşünmemeli, bu nedenle 3600 ek gösterge kapsamı dışında bırakılan Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışanların mağduriyetlerinin bir an önce önlenmesi amacıyla yeni bir düzenleme yapılması zorunludur.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Memurlar Mağdur
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