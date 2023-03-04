Memur ve emekliye ek zam yapılmalıdır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladığını belirten Taşkın, TÜİK'e göre yıllık bazda enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, ancak dar ve sabit gelirle yaşamaya çalışan memur ve emeklinin enflasyonunun hiç düşmediğini söyledi. TÜİK’in, Şubat ayı enflasyonunu yüzde 3,15, yıllık enflasyonu ise yüzde 55,18 olarak açıkladığına dikkat çeken Taşkın, aylık bazda tüketici fiyatları endeksinin Şubat ayı ile birlikte üst üste 50. ayda da arttığına vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Enflasyonun yükselmesi sosyal ve ekonomik olarak halkın zararına olan bir unsurdur. TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı enflasyon rakamı ile dar ve sabit gelirli memur ve emeklinin cebinden giden para 10 bin lirada 315 liradır. Enflasyon yükseldikçe memur ve emekli daha da yoksullaşıyor. Satın alma gücü her geçen düşüyor. En temel ihtiyaç maddelerini karşılayamayacak kadar zor şartlarda yaşamaya çalışan dar ve sabit gelirli vatandaşın geçim endişesi sağlığını da olumsuz etkiliyor. TÜİK’in enflasyon açıklamasına göre Şubat ayında gıdadaki artış 7.36’dır, bu demektir ki memur ve emeklinin en temel ihtiyacı olan gıdaya ulaşımı da zorlaşmaktadır.

Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 30’luk zam yetersizdir. En azından temel ihtiyaç maddelerine erişimin sağlanabilmesi amacıyla yüzde 20 ek zam yapılmalıdır. Bunun yanı sıra vergi diliminin yükseltilmesi ve gelir vergisi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi için acil bir düzenleme yapılmalı ve enflasyon aylık olarak maaşa yansıtılmalıdır.” »Haber Merkezi