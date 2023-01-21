Memnuniyet verici

Sağlık çalışanlarının can güvenliğinin bulunmadığına vurgu yapan Taşkın, canı sıkılan sağlık çalışanına saldırıyor, ifadesini kullandı.

Hastaneye yakınını getiren Muhtar’ın laboratuvar sonucunu almak için beklemesini bahane ederek doktor, tıbbi sekreter ve güvenlik görevlisini silahla tehdit etmesi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını ve tutuklandığını söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın şunları ifade etti:

“Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşanan olay üzüntü verici olduğu kadar vahimdir. Çünkü muhtar görev alanında yaşayan insanlara etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Muhtarların özlük haklarının düzenlemesi yapılırken bulundurma ve taşıma ruhsatının yanı sıra silah verildi. Devlet, Muhtar’a silah verdi ama o silah kamu çalışanlarına doğrultuluyor. Devletin verdiği silahın elinden alınması, bulundurma ve taşıma ruhsatının iptal edilmesi gerekir. Görevi ne olursa olsun psikolojik açıdan analizi yapılmayan insanlara silah verilmesinin sakıncalarını bir kez daha gördük. Kamu güvenliğini tehdit eden insanlara silah verilmemeli.

Hastanede yaşanan olay endişelerimizi artırmıştır. Sağlık teşkilatlarına ateşli silahlar ve kesici aletlerle girilmesinin yasaklanması zorunludur. Bu nedenle sağlık teşkilatlarının “sıfır toleranslı alan” ilan edilmesi gerekiyor. Sağlıkta şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması için ağır müeyyideler uygulanmalıdır. »Haber Merkezi